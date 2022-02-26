В Курскую область прибыли столичные медики

Столичные медики работают в регионе Фото: Светлана ВОЛКОВА

По поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко в регионы, принимающие основной поток беженцев, вынужденно покинувших территории ДНР и ЛНР, дополнительно направлены врачи федеральных центров для усиления медицинской службы.

В Курскую область прибыли девять таких специалистов. Это анестезиологи, хирурги, реаниматологи, которые будут оказывать поддержку здравоохранению региона, в том числе в приграничных районах, сказали в администрации области.