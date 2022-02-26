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Общество26 февраля 2022 18:53

В Курскую область прибыли столичные медики

Они будут оказывать помощь в том числе в приграничных регионах
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Столичные медики работают в регионе

Столичные медики работают в регионе

Фото: Светлана ВОЛКОВА

По поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко в регионы, принимающие основной поток беженцев, вынужденно покинувших территории ДНР и ЛНР, дополнительно направлены врачи федеральных центров для усиления медицинской службы.

В Курскую область прибыли девять таких специалистов. Это анестезиологи, хирурги, реаниматологи, которые будут оказывать поддержку здравоохранению региона, в том числе в приграничных районах, сказали в администрации области.