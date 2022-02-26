Куряне собрали 10 тонн гуманитарной помощи

В регионе собирают "гуманитарку" Фото: Светлана ВОЛКОВА

Как сообщала ранее КП, заместитель министра здравоохранения Андрей Плутницкий прибыл в Курскую область.

Он ознакомился с работой нового инфекционного корпуса областной многопрофильной клинической больницы, на базе которого состоялся круглый стол. На нем обсудили вопросы, связанные с оказанием помощи беженцам. Речь шла в том числе и о сборе гуманитарной помощи.

- Собираем информацию об индивидуальных потребностях. Так как прибыло много детей, нужны были памперсы, питание. Теперь приобретаем школьную форму. Нам активно помогают главы районов, предприниматели, жители региона. Уже собрано 10 тонн гуманитарной помощи, – рассказала председатель регионального комитета социального обеспечения, материнства и детства Татьяна Сукновалова.