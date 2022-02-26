Курск
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика26 февраля 2022 17:56

В Курскую область прибыл замминистра здравоохранения

Он посетил пункты размещения беженцев
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Андрей Плутницкий проверил условия размещения прибывших из ДНР детей

Андрей Плутницкий проверил условия размещения прибывших из ДНР детей

Фото: Светлана ВОЛКОВА

С рабочей поездкой в регионе в течение двух дней будет находиться заместитель министра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий. Вместе с замгубернатора Курской области Андреем Белостоцким руководитель из федерального ведомства посетил несколько пунктов временного размещения граждан, эвакуированных с территорий ДНР и ЛНР.

Одним из них был реабилитационный центр имени Феодосия Печерского, где находятся 35 детей, эвакуированных из Амвросиевской школы-интерната №4 Донецкой Народной Республики. Сейчас с детьми работают логопеды, психологи, массажисты. В среду они начнут обучаться в одной из школ Курска.