В Курскую область прибыл замминистра здравоохранения

Андрей Плутницкий проверил условия размещения прибывших из ДНР детей Фото: Светлана ВОЛКОВА

С рабочей поездкой в регионе в течение двух дней будет находиться заместитель министра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий. Вместе с замгубернатора Курской области Андреем Белостоцким руководитель из федерального ведомства посетил несколько пунктов временного размещения граждан, эвакуированных с территорий ДНР и ЛНР.

Одним из них был реабилитационный центр имени Феодосия Печерского, где находятся 35 детей, эвакуированных из Амвросиевской школы-интерната №4 Донецкой Народной Республики. Сейчас с детьми работают логопеды, психологи, массажисты. В среду они начнут обучаться в одной из школ Курска.