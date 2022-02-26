Курские «Русичи» победили в Ставрополе

Роман Казюлин внес наибольший вклад в победу над "Динамо". Фото со страницы БК "Русичи" в VK.

Сегодня в Ставрополе прошел очередной матч мужской суперлиги 2 по баскетболу. Курские «Русичи» смогли вернуться на победную тропу после двух неудач в Майкопе.

Итоговый успех наши спортсменов предопределила яркая игра в первой четверти, завершившаяся перевесом в 17 очков – 18:35. Выиграв и два следующих отрезка встречи с общим счетом 52:45, куряне смогли себе позволить не особо напрягаться в четвертой четверти. Динамовцы попытались вернуться в игру, но «+13» оказалось недостаточно. Итог – 107:96 в пользу «Русичей».

Самыми результативными у гостей оказались Роман Казюлин (22 очка), Константин Глазырин (19) и Семен Шашков (18).

После 33-х игр куряне занимают четвертое место в активе с 52-мя очками. Выше располагаются «Тамбов» (63), «Чебоксарские Ястребы» (58), магнитогорский «Металлург» (56). В ТОП-5 также входит ростовский «БАРС-РГЭУ» (51).

Теперь 27 февраля подопечные Сергея Ярошенко проведут в Ставрополе повторный матч. Начало в 14:00.