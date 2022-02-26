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Экономика26 февраля 2022 12:41

Губернатор призвал курян не закрывать счета в банках

А на отсутствие наличных в банкоматах жаловаться в соцсетях
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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26 февраля губернатор Курской области в очередной раз обратился к жителям региона:

"Друзья, нахожусь на связи с руководством банков.

В последние два дня многие запаниковали и начали снимать наличность. Инкассаторы перешли в круглосуточный режим работы, пополняя банкоматы. Наличности в самих банках достаточно. Не верьте слухам и фейкам, которые специально распространяют в соцсетях!

Сейчас ажиотаж спадает, но если вы столкнулись с отсутствием наличности в какой-либо точке, пишите конкретные адреса в комментариях на моих страницах в соцсетях — будем реагировать совместно с банками.

Финансовые эксперты рекомендуют не закрывать счета — вы рискуете потерять на этом проценты по вкладам. Спокойно взвесьте все за и против".