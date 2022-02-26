По Курску снова проедет экотакси

Курянам предлагают сдать отходы на переработку Фото: Светлана ВОЛКОВА

27 февраля волонтеры Экотакси снова примут вторсырье для переработки.

Расписание маршрута:

10.00 - 10.20 - парковка кинотеатр "Родина" (ул. Менделеева, 31)

10.30 - 10.50 - парковка ТЦ "Кристалл" (пр-т Кулакова, 20)

11.00 - 11.20 - парковка справа от ТЦ "Куряночка" (между домами №№ 67 и 69Б на ул. Дзержинского)

11.40 - 12.00 - парковка магазина "Магнит" (ул. Димитрова, 33)

12.20 - 12.40 - парковка перед Сретенской Церковью (пр. Анатолия Дериглазова, 45)

12.50 - 13.10 - парковка Гипермаркета "Европа-29" (пр. Победы, 48)

Волонтеры напоминают - сухое чистое вторсырье должно быть разложено по разным мешкам. Неподготовленное вторсырьё принимать не будут.