Курские хоккеисты не смогли дать бой соседу по таблице

На 37 секунд до завершения первого периода Антон Казначеевский вывел «Сокол» вперед. Фото со страницы МХК "Белгород".

Сегодня в Салехарде курский «Сокол» в 37-й раз в сезоне проиграл в рамках НМХЛ. Причем, хозяева одержали одновременно волевую и крупную победу.

На 37 секунд до завершения первого периода Антон Казначеевский вывел «Сокол» вперед.

Увы, продолжения не последовало, и в дальнейшем забивали исключительно хозяева. Итог – 8:1 в пользу «Ямала». Наибольший вклад в успех салехардского клуба внесли Иван Волгин и Дмитрий Зорин, оформившие по дублю.

После этой игры «Сокол» продолжает занимать последнее 11-е место в западной конференции.

Завтра, 27 февраля, подопечные Артема Мериои проведут повторный матч с «Ямалом» (10-е место). Начало встречи – в 8:00.