Курск
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт26 февраля 2022 11:36

Курские хоккеисты не смогли дать бой соседу по таблице

В Салехарде в противостоянии двух худших клубов НМХЛ уверенно победили хозяева
Алексей СЕРГУНИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
На 37 секунд до завершения первого периода Антон Казначеевский вывел «Сокол» вперед. Фото со страницы МХК "Белгород".

На 37 секунд до завершения первого периода Антон Казначеевский вывел «Сокол» вперед. Фото со страницы МХК "Белгород".

Сегодня в Салехарде курский «Сокол» в 37-й раз в сезоне проиграл в рамках НМХЛ. Причем, хозяева одержали одновременно волевую и крупную победу.

На 37 секунд до завершения первого периода Антон Казначеевский вывел «Сокол» вперед.

Увы, продолжения не последовало, и в дальнейшем забивали исключительно хозяева. Итог – 8:1 в пользу «Ямала». Наибольший вклад в успех салехардского клуба внесли Иван Волгин и Дмитрий Зорин, оформившие по дублю.

После этой игры «Сокол» продолжает занимать последнее 11-е место в западной конференции.

Завтра, 27 февраля, подопечные Артема Мериои проведут повторный матч с «Ямалом» (10-е место). Начало встречи – в 8:00.