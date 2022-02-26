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Общество26 февраля 2022 6:26

В Курске работает "горячая линия" юридической помощи беженцам

Также можно получить очную бесплатную консультацию
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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Горячая линия работает круглосуточно

Горячая линия работает круглосуточно

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Ассоциация юристов России запустила горячую линию для оказания правовой помощи гражданам, прибывающим из Донецкой и Луганской народных республик.

Эксперты ассоциации оказывают юридические услуги бесплатно для всех беженцев, столкнувшихся с проблемами и вопросами правового характера, по номеру телефона: 8-800-300-80-86. Горячая линия работает круглосуточно.

Кроме того, в Курском региональном отделении Ассоциации юристов России эвакуированные жители ДНР и ЛНР могут получить очную правовую помощь. Прием ведется по предварительной записи, тел. 8-960-680-58-29.