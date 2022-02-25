Ребята из ДНР и ЛНР будут заниматься в курских школах

604 ребенка определены в школы региона Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курскую область из Донецкой и Луганской народных республик прибыли 842 ребенка. Часть из них – воспитанники школ-интернатов — уже приступили к занятиям по образовательной программе. На следующей неделе к урокам вернутся и остальные школьники.

Во всех пунктах временного размещения прошли родительские собрания, 604 ребенка определены в школы региона, которые находятся в шаговой доступности от пунктов временного размещения. Из четырех пунктов будут подвозить детей в школы №1 и №46 Курска.

Студенты учреждений СПО и вузов продолжают обучение в дистанционном формате по основному месту жительства.

В Клюквинской школе-интернате откроется круглосуточная группа по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, ее будут посещать 24 ребенка, которые сейчас размещены в интернате. Еще 13 дошкольников определили в муниципальные детские сады. Работа в этом направлении продолжается.

Смогут дети получать и дополнительное образование. Сейчас организацией их досуга занимаются студенты Курского педагогического колледжа и волонтеры. В ближайшее время ребята познакомятся с работой мобильного «Кванториума», мобильного комплекса «Лаборатория Безопасности», областного центра туризма.