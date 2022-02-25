ЕГЭ по немецкому, французскому и китайскому языкам в Курске будут сдавать всего трое учеников

ЕГЭ стартует 26 мая Фото: Светлана ВОЛКОВА

Закончился прием заявлений на участие в ЕГЭ в 2022 году.

Кроме русского языка и математики, которые необходимо сдать в обязательном порядке для получения аттестата, самыми популярными среди участников ЕГЭ традиционно остается обществознание.

ЕГЭ по русскому языку в Курске сдают 2 100 человек, в том числе 62 выпускника техникумов и колледжей и 79 выпускников прошлых лет.

ЕГЭ по базовой математике намерены сдавать 1028 человек, по профильной – 990 человек, в том числе 22 выпускника техникумов и колледжей и 40 выпускников прошлых лет.

ЕГЭ по обществознанию сдадут 1174 человека, из них 31 человек, получивший среднее специальное образование и 68 выпускников прошлых лет.

Далее по популярности следуют биология (556), история (457), физика (406), английский язык (402), химия (394), информатика и ИКТ (367), литература (218), география (91). По одному человеку в Курске сдают ЕГЭ по немецкому, французскому и китайскому языкам.

Досрочный период ЕГЭ продлится с 21 марта по 15 апреля. Основной пройдет с 26 мая по 2 июля, а дополнительный – 5–20 сентября.