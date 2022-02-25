Курянин лишился 250 тысяч рублей, пытаясь заработать на криптовалюте

УМВД проводит проверку Фото: Светлана ВОЛКОВА

49-летний мужчина стал жертвой мошенников, которые создавали видимость торговли на финансовых рынках. Найдя в интернете ссылку о дополнительном заработке на бирже, он решил поучаствовать в торгах. После регистрации, мужчине позвонил наставник. Под его руководством курянин начал переводить накопленные средства на продиктованные счета для начала торгов. Его убедили, что после нескольких первых переводов курянин сразу начнет получать на свой счет «прибыль», по сумме намного больше отправленных им средств.

Спустя несколько часов у курянина все же возникли сомнения, что таким простым способом ему обещают крупные суммы. Он поискал в интернете отзывы о подобных заработках и большинство говорили о том, что под видом инвестиционных площадок чаще всего выступают мошенники.

Однако к этому моменту вернуть вложенные средства уже оказалось невозможно, а кураторы перестали выходить на связь.

По факту хищения проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сказали в УМВД.

Полицейские напоминают, что обман под видом инвестиций – один из наиболее распространенных видов мошенничества. При этом аферисты, не имеющие никакого отношения к торговле ценными бумагами, зачастую используют наименование крупных компаний, рекламу в сети Интернет и публикуют ложные отзывы.