Губернатор Курской области Роман Старовойт записал третье видеообращение к курянам

Губернатор продолжает свою работу и остается на связи Фото: Архив "КП"

- На территории Курской области боевых действий не ведется. Вчерашний ажиотаж вокруг продуктов питания и топлива утих. Денежных средств в банкоматах достаточно. Если ситуация останется стабильной — дети в приграничных районах пойдут в школы в понедельник, - сообщает Роман Старовойт.

Также губернатор добавил, что на этой неделе в регион было эвакуировано более 1,5 тысячи человек из ДНР и ЛНР. Большинство из них дети, в том числе воспитанники детских домов и школ-интернатов. Госпитализация потребовалась 25 беженцам, пятеро из них — дети. Трое ребят, которые первыми попали в больницу Семашко с коронавирусом, уже выписаны.

Дети-сироты, которые размещены в школах-интернатах, приступили к обучению. Остальные школьники из пунктов временного размещения выйдут на учебу с 28 февраля. Предварительно были проведены родительские собрания и определено в какие школы пойдут дети.

Губернатор заявил, что продолжает свою работу, следит за всей ситуацией и остается на связи.