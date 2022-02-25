В Курске сотрудники дорожно-патрульной службы остановили водителя, у которого обнаружили наркотики

Курянин отказался проходить медицинское освидетельствование Фото: Архив "КП"

Курянин привлек внимание полицейских опасным вождением за рулем автомобиля Тойоты. Тогда сотрудники дорожно-патрульной службы решили остановить водителя.

- При разговоре мужчина вел себя подозрительно, а по внешним признакам было похоже, что он нетрезв и находится под воздействием запрещенных веществ, - рассказывают в УМВД России по Курской области.

Проходить медицинское освидетельствование курянин отказался. В отношении него был составлен протокол.

При дальнейшем разбирательстве в салоне машины было найдено несколько упакованных порций с веществом, похожим на наркотики. Сообщается, что свертки направлены на исследование, после проведения которого будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.