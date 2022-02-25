В 2022 году в Курске 23 молодые семьи получат соцвыплату на приобретение жилья

672 008 рублей предназначено для семей из трех человек
Фото: Архив "КП"
В Курской области молодые семьи имеют возможность улучшить жилищные условия с помощью социальной выплаты на приобретение жилья, строительство жилого дома или на погашение основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам.
В 2022 году 23 семьи, в том числе 15 семей, имеющих трех и более детей, получат социальную выплату на покупку квартиры или строительство дома.
Всего на эти цели выделено 22 698 948 рублей.
Размер господдержки в этом году составляет:
1 120 014 рублей – для семей, имеющих трех детей;
896 011 рублей – для семей из четырех человек;
672 008 рублей – для семей из трех человек;
522 673 рублей - для мамы и ребенка.
Подробная информация об условиях предоставления социальной выплаты размещена на официальном сайте администрации Курска в разделе «Социальная сфера/ Семейная политика/ Обеспечение жильем молодых семей».