В 2022 году в Курске 23 молодые семьи получат соцвыплату на приобретение жилья

672 008 рублей предназначено для семей из трех человек Фото: Архив "КП"

В Курской области молодые семьи имеют возможность улучшить жилищные условия с помощью социальной выплаты на приобретение жилья, строительство жилого дома или на погашение основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам.

В 2022 году 23 семьи, в том числе 15 семей, имеющих трех и более детей, получат социальную выплату на покупку квартиры или строительство дома.

Всего на эти цели выделено 22 698 948 рублей.

Размер господдержки в этом году составляет:

1 120 014 рублей – для семей, имеющих трех детей;

896 011 рублей – для семей из четырех человек;

672 008 рублей – для семей из трех человек;

522 673 рублей - для мамы и ребенка.

Подробная информация об условиях предоставления социальной выплаты размещена на официальном сайте администрации Курска в разделе «Социальная сфера/ Семейная политика/ Обеспечение жильем молодых семей».