В Курске завершился ямочный ремонт автодороги на съезде в сторону Курчатова

фото - администрация КО Фото: материалы пресс-служб

- В течение этой недели обслуживающая организация проводила ямочный ремонт на съезде с автодороги М-2 «Крым» в сторону Курчатова. Работы выполнялись в ночное время, когда дорожный трафик минимален. Специалисты использовали литую асфальтобетонную смесь, - говорят в областной администрации.

Дорожное полотно приведено в нормативное состояние, однако из-за высокой интенсивности движения и возросшей транспортной нагрузки на участке могут снова появиться новые дефекты.

Сообщается, что обслуживающая организация ведет постоянный мониторинг дорожной ситуации. Для обеспечения бесперебойного движения транспорта ямочный ремонт дороги при необходимости будут проводить еженедельно.