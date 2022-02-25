Три человека скончались от COVID-19 в Курской области

Режим повышенной готовности по коронавирусу Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По оперативным данным оперштаба на 25 февраля от коронавируса в регионе скончались 2274 человек.

В том числе за последние сутки – мужчина – 84 года, женщины – 68, 75 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1600 человек, на ИВЛ – 70 (11 – инвазивная, 59 – неинвазивная).

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 708 759 человек, из них полностью завершили вакцинацию – 685 858.