В Курской области за сутки коронавирусом заразились 603 человека

Число заболевших за сутки растет Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По данным оперштаба на 25 февраля, в Курской области коронавирусом заразились еще 603 человека. Прирост заболевших по муниципалитетам: Курск - 339, Беловский - 39, Льгов - 34, Медвенский - 25, Суджанский - 24, Мантуровский - 23, Большесолдатский - 20, Советский - 17, Обоянский - 11, Обоянь - 10, Горшеченский - 9, Льговский - 7, Курский, Суджа – по 6, Солнцевский - 5, Золотухинский, Касторенский, Октябрьский, Пристенский – по 4, Глушковский, Рыльск, Тимский, Щигры – по 2, Кореневский, Поныровский, Рыльский, Щигровский – по одному. Всего зарегистрировано 102 356 подтвержденных случаев ковида.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1600 человек, на ИВЛ – 70 (11 – инвазивная, 59 – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба на сегодняшний день скончались 2274 человек. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 708 759 человек, из них полностью завершили вакцинацию – 685 858.