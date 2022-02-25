В ДТП под Курском пострадал трехлетний ребенок

Столкнулись три автомобиля Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По предварительным данным, 24 февраля в 10:50 на 70 км. автодороги «Дьяконово – Суджа» столкнулись автомобиль «Ниссан», под управлением водителя1958 года рождения, автомобиль «Опель Вектра», за рулем которого был водитель 1993 года рождения, а также автомобиль «ВАЗ 211440», под управлением 53-летнего мужчины.

В результате ДТП ранения получили водитель автомобиля «Ниссан» и несовершеннолетняя девочка-пассажир автомобиля «Опель Вектра». Они были госпитализированы с травмами.

Полиция выясняет обстоятельства аварии.