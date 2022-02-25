Курский парк «Патриот» реконструируют за 301 млн рублей

фото - администрация КО Фото: материалы пресс-служб

В областной администрации сообщили о реконструкции парка «Патриот» мемориального комплекса «Курская дуга». В результате ремонтных работ планируют сохранить мемориальную направленность общественной территории, но разделить ее на функциональные зоны.

Так, первый отрезок бульвара оборудуют для проведения активных мероприятий. На втором будут размещены арт-объекты и образцы военной техники – он станет тихой зоной отдыха. Третий участок сохранит название и функцию мемориального комплекса «Курская дуга», но будет дополнен современными малыми формами, элементами освещения и озеленения.

Планируются замена покрытия на пешеходных дорожках, создание приподнятых пешеходных переходов и пологих спусков с тротуаров на переходы, обустройство пандусов для удобства маломобильных граждан, дополнительное озеленение для создания полноценного парка.

Помимо выставленных образцов военной техники, в парке появятся мемориальные композиции, инсталляции и арт-объекты, рассказывающие о Великой Отечественной войне. Ознакомиться с исторической информацией можно будет с помощью QR-кодов, размещенных на специальных стелах.

Сметная стоимость объекта – 301,74 млн рублей, начало работ по реконструкции запланировано на апрель того года.