В Курской области на пожаре в жилом доме погибли два человека

Личности погибших устанавливаются Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре в жилом доме поступило в дежурную часть 25 февраля в 06:15.

На место происшествия были направлены пожарные, сотрудники полиции, работники скорой помощи и электрических сетей.

На момент прибытия спасателей горел жилой дом площадью 100 м2. Потушить его удалось в 06:47.

В результате возгорания произошло обрушение кровли. К сожалению, не обошлось без жертв - погибли два человека, их личности устанавливается.

Ущерб и причина пожара выясняются.