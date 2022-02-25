Губернатор Курской области запишет очередное видообращение

В регионе усилена охрана соцобъектов, сообщил накануне Старовойт Фото: Светлана ВОЛКОВА

Губернатор и администрация работают в штатном режиме, сообщили 25 февраля в Доме Советов. Сегодня у Романа Владимировича запланирован ряд совещаний, в том числе со своими заместителями по оценке ситуации в регионе. Прежде всего в приграничных районах.

Также губернатор запишет 25 февраля очередное видеообращение к жителям, расскажет подробно о текущей ситуации. Видеообращение разместит в своих аккаунтах в социальных сетях.