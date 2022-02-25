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Политика25 февраля 2022 7:25

Губернатор Курской области запишет очередное видообращение

Оно будет касаться ситуации в регионе в связи со спецоперацией в Украине
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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В регионе усилена охрана соцобъектов, сообщил накануне Старовойт

В регионе усилена охрана соцобъектов, сообщил накануне Старовойт

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Губернатор и администрация работают в штатном режиме, сообщили 25 февраля в Доме Советов. Сегодня у Романа Владимировича запланирован ряд совещаний, в том числе со своими заместителями по оценке ситуации в регионе. Прежде всего в приграничных районах.

Также губернатор запишет 25 февраля очередное видеообращение к жителям, расскажет подробно о текущей ситуации. Видеообращение разместит в своих аккаунтах в социальных сетях.