В Курске с 28 февраля по 4 марта ряд улиц останется без электричества

Причина обесточивания - плановые работы в электрических сетях Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В АО «Курские электрические сети» проинформировали, что отключение электричества связано с проведением плановых работ в электрических сетях. Так, обесточены будут следующие улицы:

В Сеймском округе

2 и 3 марта с 09-00 до 16-00: обрезка деревьев

16-20-е Степные переулки

5-я Кислинская

Аэроклубная

2 марта с 9-30 до 15-00: ремонт подстанции

Ипподромная 2-76, 1-81

Плодовая 1-71, 2-74

3 марта с 9-30 до 15-00: ремонт подстанции

1-й Промышленный переулок

Промышленный переулок

4-й Промышленный переулок

Больничный переулок

Менделеева

Садоводческое общество «Весна»

Телефон для справок: 32-32-15

В Центральном округе

С 1 по 4 марта с 09-00 до 16-00:

ул. Лобановка 3-25; 4-40

ул. Гоголя 69-83; 60-80

ул. Свободная 7-15; 4-24

2 и 3 марта 2022г. с 09-00 до 16-00:

ул. Мичурина 56-88; 75А-103

3-й Ново-казацкий переулок 1-35; 4А-18

Телефон для справок: 32-40-89

В Железнодорожном округе

С 28 февраля по 4 марта с 09-30 до 16-00:

2-я Воронежская 1-15, 2-12

Коммунальная 24-46, 23-47

2-й Воронежский пер-к 1-7, 2-8

8 Марта 64-78

Козлова 1-37, 2-34

Калинина 45-59, 48-64

2-я Путейская 1-29, 2-24

1-я Воронежская 1-29, 2-32

Малых 45-123, 84-180

Васильевский пер-к 2-6, 1-5

3-й Раздельный пер-к 1-19

2-й Раздельный пер-к 1-9, 2-8

3 марта 2022г. с 13-30 до 16-00:

Чайковского 47-67, 68

Соловьиная 2-58, 1-25

Соловьиный пер. 1-5, 2-8

Телефон для справок: 26-32-10