В Курске с 28 февраля по 4 марта ряд улиц останется без электричества

Причина обесточивания - плановые работы в электрических сетях
Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО
В АО «Курские электрические сети» проинформировали, что отключение электричества связано с проведением плановых работ в электрических сетях. Так, обесточены будут следующие улицы:
В Сеймском округе
2 и 3 марта с 09-00 до 16-00: обрезка деревьев
16-20-е Степные переулки
5-я Кислинская
Аэроклубная
2 марта с 9-30 до 15-00: ремонт подстанции
Ипподромная 2-76, 1-81
Плодовая 1-71, 2-74
3 марта с 9-30 до 15-00: ремонт подстанции
1-й Промышленный переулок
Промышленный переулок
4-й Промышленный переулок
Больничный переулок
Менделеева
Садоводческое общество «Весна»
Телефон для справок: 32-32-15
В Центральном округе
С 1 по 4 марта с 09-00 до 16-00:
ул. Лобановка 3-25; 4-40
ул. Гоголя 69-83; 60-80
ул. Свободная 7-15; 4-24
2 и 3 марта 2022г. с 09-00 до 16-00:
ул. Мичурина 56-88; 75А-103
3-й Ново-казацкий переулок 1-35; 4А-18
Телефон для справок: 32-40-89
В Железнодорожном округе
С 28 февраля по 4 марта с 09-30 до 16-00:
2-я Воронежская 1-15, 2-12
Коммунальная 24-46, 23-47
2-й Воронежский пер-к 1-7, 2-8
8 Марта 64-78
Козлова 1-37, 2-34
Калинина 45-59, 48-64
2-я Путейская 1-29, 2-24
1-я Воронежская 1-29, 2-32
Малых 45-123, 84-180
Васильевский пер-к 2-6, 1-5
3-й Раздельный пер-к 1-19
2-й Раздельный пер-к 1-9, 2-8
3 марта 2022г. с 13-30 до 16-00:
Чайковского 47-67, 68
Соловьиная 2-58, 1-25
Соловьиный пер. 1-5, 2-8
Телефон для справок: 26-32-10