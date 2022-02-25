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Общество25 февраля 2022 6:11

Губернатор Курской области Роман Старовойт передал нуждающимся 25 комплектов еды

Волонтерская организация просила о помощи в сборе необходимых продуктов
Кристина ГОРБАТЕНКО
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фото - администрация КО

фото - администрация КО

Фото: материалы пресс-служб

В Курской области волонтерская организация регулярно проводит благотворительные обеды для бездомных и малоимущих людей, а также оказывает адресную поддержку вдовам, многодетным семьям и воспитывающим детей-инвалидов.

Не так давно волонтеры сообщили, что у них закончились продукты, которыми они еженедельно обеспечивали нуждающихся курян. Помочь в такой непростой ситуации организации решил глава региона Роман Старовойт.

24 февраля губернатор переда волонтерам необходимые продукты питания. Для нуждающихся за счет внебюджетных средств собрано 25 комплектов. Это – макароны, крупы, яйца, молочная продукция, консервы, мясо.

- Давно наблюдаю за вашей акцией. Это очень здорово, что в трудную минуту вы помогаете тем, кто попал в сложную ситуацию. Когда я узнал, что у группы есть проблемы с продуктами, попросил свою команду организовать помощь, – сказал Роман Старовойт.