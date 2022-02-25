Губернатор Курской области Роман Старовойт передал нуждающимся 25 комплектов еды

фото - администрация КО Фото: материалы пресс-служб

В Курской области волонтерская организация регулярно проводит благотворительные обеды для бездомных и малоимущих людей, а также оказывает адресную поддержку вдовам, многодетным семьям и воспитывающим детей-инвалидов.

Не так давно волонтеры сообщили, что у них закончились продукты, которыми они еженедельно обеспечивали нуждающихся курян. Помочь в такой непростой ситуации организации решил глава региона Роман Старовойт.

24 февраля губернатор переда волонтерам необходимые продукты питания. Для нуждающихся за счет внебюджетных средств собрано 25 комплектов. Это – макароны, крупы, яйца, молочная продукция, консервы, мясо.

- Давно наблюдаю за вашей акцией. Это очень здорово, что в трудную минуту вы помогаете тем, кто попал в сложную ситуацию. Когда я узнал, что у группы есть проблемы с продуктами, попросил свою команду организовать помощь, – сказал Роман Старовойт.