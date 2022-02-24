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Экономика24 февраля 2022 18:22

В Курской области кратно вырос спрос на наличные

Требуется больше времени, чем обычно, на подвоз и загрузку денег
Ольга ДАНИЛОВА
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24 февраля в банках региона образовался ажиотажный спрос на наличные рубли и валюту. Ситуацию прокомментировали в администрации региона.

Банки работают в штатном режиме, необходимый резерв наличных в Курской области есть. Об этом сообщили на совещании, которое комитет финансов Курской области провел с руководством регионального подразделения Банка России и ведущих банков, представленных в Курской области.

- Случаи перебоев работы банкоматов имеют технический характер, связанный с кратным увеличением снятия наличности на фоне ажиотажа. Из-за этого требуется больше времени, чем обычно, на подвоз и загрузку денег в банкоматы, - сообщили в администрации региона.

Банк России заверил, что будет обеспечивать финансовую стабильность и непрерывность работы финансовых организаций.