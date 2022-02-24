В ГУ МЧС России по Курской области стартовал первый этап фестиваля «Звезда спасения»

Принять участие в фестивале может любой желающий от 7 до 18 лет Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

- Всероссийский героико-патриотический фестиваль детского и юношеского творчества «Звезда спасения», направлен на воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, любви к Родине, уважения к старшим. Кроме этого, конкурс посвящен умению оказать помощь и поддержать слабого в любой жизненной ситуации, а также популяризации безопасного и здорового образа жизни, - рассказывают в региональном ГУ МЧС.

Тематика творческих произведений – отражение ежедневной работы пожарных, спасателей и других специалистов службы спасения: «МЧС России: Мужество – Честь - Спасение», «Героям спасения посвящается», «Гражданской обороне 90 лет».

Принять участие в фестивале может любой желающий от 7 до 18 лет. Всего представлено пять конкурсов: изобразительного, литературного, музыкального, хореографического и сценического творчества.

Заявки и работы для участия принимаются до 25 марта 2022 года и направляются в Жюри Фестиваля по электронному адресу ukadr.mchs.kursk@yandex.ru с обязательным указанием темы конкурсной работы. Телефон для справок: (4712) 51-03-16.

Победители первого этапа фестиваля примут участие во втором этапе. Награждение победителей второго этапа пройдет в июне 2022 года в ходе заключительного гала-концерта.