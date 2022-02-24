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Общество24 февраля 2022 13:22

Курян приглашают на мастер-класс по изготовлению подносов с имитацией морских волн

Мероприятие состоится в «Веранде»
Кристина ГОРБАТЕНКО
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фото - Комитет молодежной политики КО

фото - Комитет молодежной политики КО

Фото: материалы пресс-служб

26 февраля в час дня в креативном пространстве «Веранда» любой желающий сможет создать красивый поднос с имитацией моря и морских волн.

- Такой поднос сможет стать отличным украшением интерьера, объектом инстаграммных фото и прекрасным подарком к приближающимся праздникам, - говорят в Комитете молодежной политики области.

Творческий мастер-класс пройдет совместно с Прокопенко Олесей, профессионалом творческой мастерской «Рыжий лисенок».

Готовое изделие участники смогут забрать на следующий день после того, как застынет эпоксидная смола.