В Курской области появятся новая школа, крытый легкоатлетический манеж и детский сад-ясли

Губернатор пообещал держать на контроле строительство этих социальных объектов. Фото - телеграм-канал Романа Старовойта Фото: материалы пресс-служб

Новая четырехэтажная школа появится на проспекте Клыкава, рассчитана она будет на 1000 человек.

- Работы на объекте идут без задержек. Строители делают фундамент, монолитные перекрытия здания, возводят стены, - сообщает глава региона.

Завершить строительство планируют в декабре 2022 года.

Также в Курске возводят крытый легкоатлетический манеж. Одновременно на площадке смогут находиться до 99 человек. Полностью готовы инженерные сети, на финише монтаж металлоконструкций каркаса здания. Уже в конце года объект сможет принять первых спортсменов.

А в поселке Прямицино Октябрьского района появится детский сад-ясли на 60 мест.

- Он готов только на 12%, так как трижды срывалось заключение контракта из-за подорожания стройматериалов. Подрядчику поставлена задача ввести дошкольное учреждение в эксплуатацию до осени, - заявляет Роман Старовойт.