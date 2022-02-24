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Происшествия24 февраля 2022 10:49

Две пенсионерки из Курской области стали жертвами нового вида мошенничества

Женщинам сказали, что они выиграли лотерею
Кристина ГОРБАТЕНКО
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С счетов курянок списали 60 и 18 тысяч рублей

С счетов курянок списали 60 и 18 тысяч рублей

Фото: Архив "КП"

Как сообщают в УМВД России по Курской области, курянкам в социальной сети пришла информация о том, что они стали победителями беспроигрышной лотереи и им как можно скорее нужно получить выигрыш. Для этого необходимо было предоставить данные банковской карты, куда перечислят деньги.

Женщины предоставили секретные сведения и код из смс-сообщения от банка, в результате в течение минуты с их счетов списали 60 и 18 тысяч рублей. Когда пенсионерки увидели нулевые балансы на своих картах, то обратились в полицию.

Мошенников ищут.