Две пенсионерки из Курской области стали жертвами нового вида мошенничества

С счетов курянок списали 60 и 18 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

Как сообщают в УМВД России по Курской области, курянкам в социальной сети пришла информация о том, что они стали победителями беспроигрышной лотереи и им как можно скорее нужно получить выигрыш. Для этого необходимо было предоставить данные банковской карты, куда перечислят деньги.

Женщины предоставили секретные сведения и код из смс-сообщения от банка, в результате в течение минуты с их счетов списали 60 и 18 тысяч рублей. Когда пенсионерки увидели нулевые балансы на своих картах, то обратились в полицию.

Мошенников ищут.