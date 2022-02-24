В Курской области ожидаются туман и гололедица

Днем ожидается небольшой мокрый снег Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По прогнозу Курского Гидрометцентра с девяти вечера 24 февраля до этого же времени 25 февраля на территории области облачно с прояснениями.

Ночью преимущество без осадков, днем местами небольшой мокрый снег.

В ночное время суток местами туман и гололедица; ветер слабый, температура 3º-8º мороза. Днем ветер восточной четверти 6-11 м/с, температура от -1º до +4º.

Спасатели ГУ МЧС России по Курской области рекомендуют воздержаться от поездок в тумане.