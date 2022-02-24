Курские спасатели во время учения потушили реальный пожар

Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание в аккумуляторе Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Вечером 23 февраля у огнеборцев курской восьмой ПСЧ проходила тренировка на территории общежития СХА. Во время занятий в 23:46 поступило сообщение о пожаре в гараже, который находится буквально в ста метрах от места, где проходили учения.

Как сообщают в ГУ МЧС России по Курской области, через 30 секунд огнеборцы уже были на месте происшествия – загорелся кирпичный гараж; внутри горели вещи, инструменты, автомобильные покрышки и колеса.

Возгорание ликвидировали за несколько минут. Автомобиля в гараже не было, материальный ущерб от пожара устанавливается.

Предположительной причиной происшествия могло стать короткое замыкание в аккумуляторе.