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Происшествия24 февраля 2022 8:28

Курские спасатели во время учения потушили реальный пожар

Горел кирпичный гараж
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание в аккумуляторе

Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание в аккумуляторе

Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Вечером 23 февраля у огнеборцев курской восьмой ПСЧ проходила тренировка на территории общежития СХА. Во время занятий в 23:46 поступило сообщение о пожаре в гараже, который находится буквально в ста метрах от места, где проходили учения.

Как сообщают в ГУ МЧС России по Курской области, через 30 секунд огнеборцы уже были на месте происшествия – загорелся кирпичный гараж; внутри горели вещи, инструменты, автомобильные покрышки и колеса.

Возгорание ликвидировали за несколько минут. Автомобиля в гараже не было, материальный ущерб от пожара устанавливается.

Предположительной причиной происшествия могло стать короткое замыкание в аккумуляторе.