Еще трое курян скончались от коронавируса

Печальная статистика продолжает пополняться Фото: Архив "КП"

По оперативным данным оперштаба на 24 февраля в регионе от коронавируса скончались 2271 человек.

В том числе за последние сутки - мужчины – 72, 80 лет; женщина – 80 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1624 человека, на ИВЛ – 71 (13 – инвазивная, 58 – неинвазивная).

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 706 939 человек, из них полностью завершили вакцинацию – 684 922.