За сутки в Курской области коронавирусом заразились 523 человека

В регионе продолжают работать пункты вакцинации Фото: Архив "КП"

По данным оперштаба на 24 февраля, в Курской области коронавирусом заразились еще 523 человека. Прирост заболевших по муниципалитетам: Курск - 221, Железногорск - 53, Глушковский - 33, Октябрьский - 29, Хомутовский - 24, Золотухинский - 23, Рыльск - 21, Льгов - 18, Фатежский - 17, Льговский - 16, Кореневский – 12, Курчатовский - 11, Курский, Рыльский – по 8, Солнцевский, Щигровский – по 4, Конышевский, Поныровский – по 3, Горшеченский, Касторенский, Мантуровский, Советский, Фатеж, Щигры, Железногорский – по 2, Дмитриевский – по одному. Всего зарегистрировано 101 753 подтвержденных случая ковида.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1624 человека, на ИВЛ – 71 (13 – инвазивная, 58 – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба на сегодняшний день скончались 2271 человек. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 706 939 человек, из них полностью завершили вакцинацию – 684 922.