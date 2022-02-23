Курские баскетболисты во второй раз проиграли в Майкопе

Теперь 26 и 27 февраля подопечные Сергея Ярошенко проведут два матча в Ставрополе с местным «Динамо». Фото со страницы БК "Русичи" в VK.

Сегодня в Майкопе на паркете спорткомплекса «Оштен» прошел очередной матч мужской суперлиги 2 по баскетболу. Курские «Русичи» проиграли местному «Динамо-МГТУ» во второй раз.

Если днем ранее куряне умудрились растранжирить созданный после первой четверти задел в 17 очков, то сегодня проиграли первые три игровых отрезка, что предопределило итоговый успех динамовцев – 85:77. Самыми результативными у «Русичей» оказались Константин Глазырин (24 очка) и Семен Шашков (15).

После 32-х игр куряне занимают пятое место в активе с 50-ю очками. Выше располагаются «Тамбов» (63), «Чебоксарские Ястребы» (56), магнитогорский «Металлург» (54) и ростовский «БАРС-РГЭУ» (50).

Теперь 26 и 27 февраля подопечные Сергея Ярошенко проведут два матча в Ставрополе с местным «Динамо» (десятое место, 41 очко). Начало обеих встреч в 14:00.