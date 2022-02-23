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Общество23 февраля 2022 14:31

В Курске почтили минутой молчания погибших в годы Великой Отечественной войны

На мемориале "Памяти павших" прошло возложение цветов и венков
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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23 февраля в регионе прошли торжественные мероприятия

23 февраля в регионе прошли торжественные мероприятия

Фото: Светлана ВОЛКОВА

На мемориале «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» прошла торжественная церемония возложения венков и цветов в честь Дня защитника Отечества.

В мероприятии приняли участие руководители федеральных, областных и городских структур, представители политических партий, общественных объединений и молодежных организаций, военные.

Собравшиеся почтили минутой молчания память погибших в годы Великой Отечественной войны и возложили венки и цветы к Вечному огню, на могилу Героя Советского Союза Михаила Булатова.