В Курске почтили минутой молчания погибших в годы Великой Отечественной войны

23 февраля в регионе прошли торжественные мероприятия Фото: Светлана ВОЛКОВА

На мемориале «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» прошла торжественная церемония возложения венков и цветов в честь Дня защитника Отечества.

В мероприятии приняли участие руководители федеральных, областных и городских структур, представители политических партий, общественных объединений и молодежных организаций, военные.

Собравшиеся почтили минутой молчания память погибших в годы Великой Отечественной войны и возложили венки и цветы к Вечному огню, на могилу Героя Советского Союза Михаила Булатова.