Более 684 тысяч курян завершили вакцинацию от ковид

Курян призывают сделать прививки от ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 706 794 человека, из них вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 684 691.

В больницах и стационарах региона с COVID-19 и пневмониями находятся 1611 человек, на ИВЛ – 75 (13 – инвазивная, 62 – неинвазивная).

По данным оперштаба на 23 февраля в Курской области всего зарегистрировано 101 230 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В том числе 511 - за последние сутки.

По оперативным данным оперштаба с начала пандемии в регионе от ковид скончались 2268 человек.

В том числе за последние сутки - мужчины 52, 58, 63 лет и женщина 55 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.