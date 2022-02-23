Курским пенсионерам бесплатно помогают вынести мусор и вторсырье

Проект реализуется третий год Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курским пенсионерам и маломобильным людям, в рамках проекта «Чистая помощь» помогают вынести мусор и вторсырье.

Проект в Курске действует уже третий год. Его реализацией проекта занимаются АО «САБ по уборке города Курска», экологическое движение «ЭкоКурск» и Ресурсный центр добровольчества Курской области.

Схема проекта "Чиста Помощь" проста: человек оставляет заявку по телефону 37-01-59, и после ее обработки, волонтеры выезжают по адресу.

К моменту приезда волонтеров, собранный мусор выставляется заявителем за дверь квартиры. Таким образом, прямой контакт исключается, что в условиях пандемии особенно актуально.

Сейчас в проекте активнее задействованы районы КЗТЗ, Парковая, Волокно и Большевиков, однако оставить заявку может любой курянин.