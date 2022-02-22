Курск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 февраля 2022 14:26

22.02.22. в Курской области зарегистрировали сто браков

Молодожены выбрали красивую дату
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Больше всего свадеб 22 февраля было в Сеймском округе Курска

Больше всего свадеб 22 февраля было в Сеймском округе Курска

Фото: Светлана ВОЛКОВА

22 февраля 2022 года – красивая дата для бракосочетаний. В этот день в Курской области узаконят свой союз сто пар. В Курске церемонию бракосочетания проведут для 45 пар. Самое большое количество регистраций брака будет в Сеймском отделе ЗАГС – 23.

Среди районных центров больше всего семей образуется в Льговском районе, их будет 10, а также в Медвенском, Солнцевском, Суджанском районах. Всего сегодня регистрацию проводят в 21 ЗАГСе области