22.02.22. в Курской области зарегистрировали сто браков

Больше всего свадеб 22 февраля было в Сеймском округе Курска Фото: Светлана ВОЛКОВА

22 февраля 2022 года – красивая дата для бракосочетаний. В этот день в Курской области узаконят свой союз сто пар. В Курске церемонию бракосочетания проведут для 45 пар. Самое большое количество регистраций брака будет в Сеймском отделе ЗАГС – 23.

Среди районных центров больше всего семей образуется в Льговском районе, их будет 10, а также в Медвенском, Солнцевском, Суджанском районах. Всего сегодня регистрацию проводят в 21 ЗАГСе области