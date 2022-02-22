В Курске продолжается мониторинг соблюдения масочного режима

Составлено четыре протокола об административном правонарушении
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В Курске снова растет количество случаев заражения коронавирусом, поэтому особенно важно соблюдать все меры санитарно-эпидемиологической безопасности, в том числе и масочный режим.
Так, в результате последней проверки объектов потребительской сферы на соблюдение масочного режима было составлено четыре протокола об административном правонарушении.
В городской администрации поясняют, что в большинстве случаев, когда фиксируются нарушения, проверяющие ограничиваются вынесением предупреждения или профилактической беседой. Протоколы составляются только в исключительных случаях, когда профилактические беседы не помогают.