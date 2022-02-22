Полиция Курска разыскивает 46-летнего мошенника

Мужчина под различными предлогами брал крупные суммы взаймы и не возвращал Фото: УМВД России по Курской области.

В Курске разыскивается 46-летний уроженец Воронежской области Караханян Давид Мишаевич.

По предварительным данным, мужчина под различными предлогами брал крупные суммы взаймы и не возвращал. Количество эпизодов противоправной деятельности устанавливается.

- Всех, кто располагает информацией о месте нахождения или передвижении разыскиваемого, просим сообщить в Северный отдел полиции по телефону 8 (4712) 58-33-60, или 8-951-314-21-19, а также 02, с мобильного 102. Для выяснения обстоятельств случившегося мужчине рекомендуется явиться в Северный отдел полиции Курска в любое время, - заявляют в УМВД Курской области.