Курск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 февраля 2022 8:48

Курские полицейские провели для юнармейцев мастер-класс по дрессировке служебных собак

Ребята также узнали обо всех тонкостях работы сотрудников полиции
Кристина ГОРБАТЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Служебные собаки показали свое мастерство и выучку

Служебные собаки показали свое мастерство и выучку

Фото: УМВД России по Курской области.

Школьники побывали в гостях у сотрудников отдельного батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых УМВД России по Курску.

Во время встречи полицейские познакомили юных курян с четвероногими питомцами, которые несут службу в подразделении. Служебные собаки показали свое мастерство и выучку. Для школьников также был организован специальный мастер-класс по дрессуре.

Помимо этого, для ребят провели обзорную экскурсию и рассказали о тонкостях работы полицейского.

В завершении встречи стражи порядка организовали показательные выступления для школьников.