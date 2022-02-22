Курские полицейские провели для юнармейцев мастер-класс по дрессировке служебных собак

Служебные собаки показали свое мастерство и выучку Фото: УМВД России по Курской области.

Школьники побывали в гостях у сотрудников отдельного батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых УМВД России по Курску.

Во время встречи полицейские познакомили юных курян с четвероногими питомцами, которые несут службу в подразделении. Служебные собаки показали свое мастерство и выучку. Для школьников также был организован специальный мастер-класс по дрессуре.

Помимо этого, для ребят провели обзорную экскурсию и рассказали о тонкостях работы полицейского.

В завершении встречи стражи порядка организовали показательные выступления для школьников.