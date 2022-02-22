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Здоровье22 февраля 2022 8:00

Еще три человека скончались от коронавируса в Курской области

Печальная статистика продолжает пополняться
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Режим повышенной готовности по коронавирусу в регионе

Режим повышенной готовности по коронавирусу в регионе

Фото: Архив "КП"

По оперативным данным оперштаба на 22 февраля от коронавируса в регионе скончались 2264 человек.

В том числе за последние сутки - мужчина – 78 лет; женщины – 68, 83 года. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1665 человек, на ИВЛ – 87 (12 – инвазивная, 75 – неинвазивная).

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 705 681 человек, из них полностью завершили вакцинацию – 683 326.