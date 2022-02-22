В Курской области количество заболевших коронавирусом за стуки выросло до 526

В регионе снова растет число заболевших ковидом за сутки Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По данным оперштаба на 22 февраля, в Курской области коронавирусом заразились еще 526 человек. Прирост заболевших по муниципалитетам: Курск - 257, Железногорск - 60, Курский - 59, Медвенский - 21, Курчатовский - 15, Золотухинский - 13, Большесолдатский - 12, Льгов, Поныровский – по 11, Конышевский - 9, Касторенский, Солнцевский, Суджанский – по 7, Тимский, Щигры – по 6, Дмитриев, Октябрьский – по 4, Дмитриевский, Кореневский, Суджа, Черемисиновский – по 3, Щигровский - 2, Глушковский, Льговский, Мантуровский – по одному. Всего зарегистрировано 100 719 подтвержденных случаяковида.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1665 человек, на ИВЛ – 87 (12 – инвазивная, 75 – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба на сегодняшний день скончались 2264 человек. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 705 681 человек, из них полностью завершили вакцинацию – 683 326.