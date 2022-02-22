Юный курянин подарил курским пожарным необычную кормушку для птиц

Кормушка сделана в виде пожарного депо Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Никита Ширин - воспитанник курского Центра развития ребенка № 116. В январе 2022 года он принял участие в творческом конкурсе «Кормушка спасение», который организовало ГУ МЧС России по Курской области.

Работа мальчика первое место не заняла, но зато очень понравилась огнеборцам первой специализированной пожарно-спасательной части. А все потому, что кормушка сделана в виде пожарного депо этого подразделения.

– Такой необычный подарок – кормушка в виде депо – нашей части вручается впервые, – говорит начальник 1 СПСЧ Александр Вялых. – Она займет свое место на территории нашего подразделения.

За такую необычную поделку юный курянин получил в подарок от огнеборцев - игрушечный пожарный автомобиль.