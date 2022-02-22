Ночью в Курской области горел жилой дом

Ущерб и причина пожара устанавливаются
Фото: ГУ МЧС России по Курской области.
Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть 22 февраля в 03:20.
На место происшествия были направлены пожарные, а также полицейские, медики «скорой» и работники электрических сетей.
Пожарным удалось ликвидировать пламя за три минуты – пожар был потушен в 03:28.
В результате возгорания в деревянном доме площадью 60 м2 оказались повреждены две комнаты.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Ущерб и причина пожара устанавливаются.