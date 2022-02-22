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Происшествия22 февраля 2022 7:18

Ночью в Курской области горел жилой дом

Пожар произошел в поселке имени Карла Либкнехта Курчатовского района
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Ущерб и причина пожара устанавливаются

Ущерб и причина пожара устанавливаются

Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть 22 февраля в 03:20.

На место происшествия были направлены пожарные, а также полицейские, медики «скорой» и работники электрических сетей.

Пожарным удалось ликвидировать пламя за три минуты – пожар был потушен в 03:28.

В результате возгорания в деревянном доме площадью 60 м2 оказались повреждены две комнаты.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.