Ночью в Курской области горел жилой дом

Ущерб и причина пожара устанавливаются Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть 22 февраля в 03:20.

На место происшествия были направлены пожарные, а также полицейские, медики «скорой» и работники электрических сетей.

Пожарным удалось ликвидировать пламя за три минуты – пожар был потушен в 03:28.

В результате возгорания в деревянном доме площадью 60 м2 оказались повреждены две комнаты.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.