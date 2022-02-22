В Курской области для весеннего посева выделили более одного миллиона гектар

В хорошем состоянии находятся 96% посевов от общей площади Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курской области ведется подготовка к весеннему севу. Так, под яровой сев 2022 года запланирована площадь в размере более 1,1 млн га. Сейчас в хозяйствах области ведется поставка минеральных удобрений, приобретаются семена и средства защиты растений.

В областной администрации сообщают, что исследования состояния озимых культур показали –из 426 тыс. га в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся посевы на площади 409 тыс. га, или 96% от общей площади.

- В регионе имеются площади, занятые озимым рапсом. Это порядка 33 тыс. га, из которых 23 тыс. га в хорошем состоянии и порядка 10 тыс. га в удовлетворительном. Для аграриев исследования состояния озимых культур важны, так как по остаткам сахаров в посевах будут рассчитаны нормы внесения минеральной подкормки», – отметил замгубернатора Курской области Сергей Стародубцев.

На сегодняшний день в регион завезено 66% от потребности семян кукурузы, 74% – семян подсолнечника, 64% – семян рапса, 83% – семян сои, 38% – семян сахарной свеклы. Уровень обеспеченности аграриев удобрениями для весеннего сева составляет 65%.