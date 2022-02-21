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Спорт21 февраля 2022 17:02

Курский «Сокол» в четвертый раз в сезоне проиграл «АКМ-Юниору»

Единственную шайбу у курян в большинстве забросил Антон Казначеевский
Алексей СЕРГУНИН
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26 – 27 февраля подопечные Артема Мериои сыграют в Салехарде с местным «Ямалом» (10-е место). Фото со страницы МХК "Белгород" в VK.

26 – 27 февраля подопечные Артема Мериои сыграют в Салехарде с местным «Ямалом» (10-е место). Фото со страницы МХК "Белгород" в VK.

Накануне на льду спорткомплекса «Арена» курский «Сокол» в 36-й раз в сезоне проиграл в рамках НМХЛ. Правда, если в первой домашней встрече с новомосковским «АКМ-Юниором» был установлен антирекорд сезон – 1:11, то в повторной игре куряне проиграли менее болезненно – 1:4.

Единственную шайбу у «Сокола» в большинстве забросил Антон Казначеевский. Сделал он это на 39-й минуте при счете 0:4.

С учетом матчей первого круга курские хоккеисты проиграли дублю АКМ четыре встречи с общим счетом 7:27.

После этой игры «Сокол» продолжает занимать последнее 11-е место в западной конференции.

Теперь 26 – 27 февраля подопечные Артема Мериои сыграют в Салехарде с местным «Ямалом» (10-е место). Начало встреч в 15:00.