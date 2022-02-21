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Общество21 февраля 2022 16:59

В центре Курска хотят организовать пространство для выставок

Оно может появиться у памятника Кати Зеленко
Ольга ДАНИЛОВА
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Автопарковку отсюда хотят убрать

Автопарковку отсюда хотят убрать

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Центре компетенций развития городской среды обобщили предложения курян по благоустройству территории около Курской областной библиотеки им. Н.Н. Асеева и памятника Кате Зеленко, озвученные в ходе онлайн-обсуждения.

Один из главных запросов жителей – организовать тихую зеленую зону, добавить кустарников, защитить место отдыха от шума со стороны улицы Ленина, а также освободить территорию от автомобилей, предусмотрев другие места для парковки. Вдоль жилого дома многие хотят видеть пешеходную зону, сообщили в администрации региона.

Поскольку рядом находятся художественная галерея, библиотека и Дворец пионеров и школьников, возникла идея организовать пространство для проведения различных выставок. В сквере предлагают разместить стенды с информацией о Екатерине Зеленко. Предложения курян будут учтены при создании сквера.