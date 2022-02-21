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Общество21 февраля 2022 15:03

В Курске запустили пилотный проект по предотвращению ДТП

Пешеходов будут "подсвечивать"
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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Система устанавливается на опору рядом с пешеходным переходом

Система устанавливается на опору рядом с пешеходным переходом

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске реализуют пилотный проект предотвращения ДТП на нерегулируемых пешеходных переходах. В качестве пилотного выбрали переход на пересечении улиц Дзержинского и Карла Либкнехта. Здесь установили комплексную систему светового сопровождения людей — SecurOS Soffit. Это поможет сделать пешеходов заметнее для автомобилистов.

Система устанавливается на опору рядом с пешеходным переходом. Видеодетекторы комплекса, работающие на основе искусственного интеллекта, обрабатывают видео от встроенной видеокамеры, определяют людей на «зебре» и направление их движения.

В поле зрения SecurOS Soffit — пешеходный переход и прилегающие к нему области тротуаров. Когда человек начинает пересекать проезжую часть, система его распознает и включает динамический режим подсветки, обеспечивая непрерывное сопровождение по «зебре». После выхода пешехода из зоны контроля прожектор возвращается в режим ожидания. Свет прожектора автомобилистов не слепит.