В Курске запустили пилотный проект по предотвращению ДТП

Система устанавливается на опору рядом с пешеходным переходом Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске реализуют пилотный проект предотвращения ДТП на нерегулируемых пешеходных переходах. В качестве пилотного выбрали переход на пересечении улиц Дзержинского и Карла Либкнехта. Здесь установили комплексную систему светового сопровождения людей — SecurOS Soffit. Это поможет сделать пешеходов заметнее для автомобилистов.

Система устанавливается на опору рядом с пешеходным переходом. Видеодетекторы комплекса, работающие на основе искусственного интеллекта, обрабатывают видео от встроенной видеокамеры, определяют людей на «зебре» и направление их движения.

В поле зрения SecurOS Soffit — пешеходный переход и прилегающие к нему области тротуаров. Когда человек начинает пересекать проезжую часть, система его распознает и включает динамический режим подсветки, обеспечивая непрерывное сопровождение по «зебре». После выхода пешехода из зоны контроля прожектор возвращается в режим ожидания. Свет прожектора автомобилистов не слепит.