Куряне стали лидерами на первенстве России по боксу

Юные спортсмены снова отличились
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Команда Курской области заняла первое место на первенстве России по боксу среди юношей 15-16 лет, которое проходило в Иваново. Наши парни завоевали семь медалей. "Золото" у Ильи Белоусова и Максима Бородкина!
1 место - Команда Курской области
1 место - Белоусов Илья (66 кг)
1 место - Бородкин Максим (52 кг)
2 место - Лычагин Илья (54 кг)
2 место - Белов Даниил (50 кг)
2 место - Мураев Владислав (60 кг)
3 место - Малахов Иван (46 кг)
3 место - Татаренков Максим (63 кг)
Поздравляем боксеров и их тренеров!