Куряне стали лидерами на первенстве России по боксу

Юные спортсмены снова отличились Фото: Светлана ВОЛКОВА

Команда Курской области заняла первое место на первенстве России по боксу среди юношей 15-16 лет, которое проходило в Иваново. Наши парни завоевали семь медалей. "Золото" у Ильи Белоусова и Максима Бородкина!

1 место - Команда Курской области

1 место - Белоусов Илья (66 кг)

1 место - Бородкин Максим (52 кг)

2 место - Лычагин Илья (54 кг)

2 место - Белов Даниил (50 кг)

2 место - Мураев Владислав (60 кг)

3 место - Малахов Иван (46 кг)

3 место - Татаренков Максим (63 кг)

Поздравляем боксеров и их тренеров!