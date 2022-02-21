С 21 февраля ковид-сертификат куряне могут получить на основании теста на антитела

Ковид-сертификат по результатам теста на антитела можно оформить только один раз Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 21 февраля ковид-сертификат куряне могут получить на основании положительно теста на антитела к COVID-19. Раньше QR-код могли оформить привитые или переболевшие, а также граждане, имеющие медотвод от вакцинации.

Сдать анализ на антитела можно в любой лицензированной лаборатории. Для этого понадобятся паспорт, СНИЛС, полис ОМС. Результат теста медорганизация должна передать на «Госуслуги», он появится в личном кабинете в течение трех дней.

Если результат положительный, можно подать заявление для оформления электронного сертификата, при этом уровень антител не имеет значения. Срок действия такого QR-кода – шесть месяцев после сдачи анализа.

Получить сертификат также можно на основании ранее сданного анализа на антитела, если с момента сдачи не прошло полгода.

- Ковид-сертификат по результатам теста на антитела можно оформить только один раз. На него имеют право те, кто ранее не получал документ о вакцинации или перенесенном заболевании. В данном случае подать заявление на оформление электронного сертификата в МФЦ нельзя. Сформировать документ можно только в личном кабинете на сайте госуслуг, – отметила заместитель губернатора Курской области Оксана Крутько.